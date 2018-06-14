Четверть девятиклассников сдала экзамен по русскому языку на «пять»

14 Июнь 14:15 2018-06-14T15:56:08+03:00

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В Ульяновске начинают подводить итоги экзаменационной кампании. На сегодняшний день девятиклассники сдали все экзамены основного периода: и русский язык, и математику, и историю, и химию, и географию, и обществознание… По некоторым предметам уже известны результаты. Например, с ОГЭ по русскому языку ребята написали неплохо. Из 5265 учащихся дневных и вечерних школ города больше четверти детей написали экзамен по русскому языку на «пять». 41% ребят получил «четверки», треть – отделались «тройками». И только 101 выпускник провалил экзамен. Теперь двоечникам предстоит пересдача. Придут на нее и те, кто по разным причинам пропустил экзамен или же получил неудовлетворительные результаты по одному-двум другим предметам. Ну а если и в этот раз экзамены будут сданы на «двойки», то следующую пересдачу им назначат только в сентябре – летом будет время подготовиться. Аттестат двоечникам, конечно, выдавать не будут.

Не обошлось на экзаменах без шпаргалок и мобильных телефонов. Школьников много раз предупреждали, что лучше даже не пытаться их проносить на ОГЭ, но нашлись такие, кто пропустил советы мимо ушей. Смартфоны находили во время экзаменов по русскому языку и математике, а один из девятиклассников попытался списать со шпаргалки на экзамене по географии. Работы этих ребят аннулированы, а пересдать им разрешат только осенью.

Если девятиклашки хотя бы немного могут выдохнуть, то выпускников 11-х классов все еще держат в напряжении - итоги ЕГЭ пока неизвестны. На сегодняшний день ребята написали экзамены по русскому языку и математике, а также по географии, информатике, химии, истории и иностранному языку.