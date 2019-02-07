Не торопитесь менять антенну, если телевизор не работает!

С 11 февраля Ульяновская область переходит с аналогового стандарта вещания на цифровой. Как быть и что делать, корреспонденту «КП» рассказали в одном из магазинов «М.Видео» города Ульяновска.

- Хотелось бы обратить внимание всех тех, у кого во время вещания телеканалов в углу экрана появляется буква «А» рядом с логотипом: аналоговое вещание прекращает свою работу в Ульяновской области с 11 февраля 2019 года. В связи с этим, всем тем, кто не успел перейти на «цифру», необходимо купить специальное устройство – цифровую приставку для обеспечения нормальной работы своих телевизоров, - предупреждает Светлана Опенышева, советник Губернатора Ульяновской области, директор ОГКУ «Правительство для граждан». – Мы очень переживаем, что не все успели это сделать, и ждем, что после 11 числа у нас будут звонки с вопросами: «А что случилось, почему телевизор не работает?».

Работа по оповещению населения о переходе на цифровое вещание ведется давно, созданы специальные «горячие» линии для вопросов, работают волонтеры, помогающие установить и настроить приставки и антенны. Для отдельных категорий граждан предусмотрены возмещения затрат на покупку приемного оборудования для просмотра цифрового сигнала, и за адресной помощью в органы социальной защиты уже обратились почти 500 человек. Антимонопольная служба с прошлого года постоянно мониторит наличие цифровых приставок в магазинах города и цены на них. Так же, для удобства жителей, оборудование продается в почтовых отделениях города и области.

В чем разница?

- Переход на цифровое вещание – это глобальный тренд. «Цифра» обеспечивает более качественную картинку и звук, особенно это актуально для тех мест, где раньше были только помехи. Еще в прошлом году мы установили специальную цену 990 рублей на приставки в наших магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», и обеспечили их наличие во всех торговых точках. При этом регулярно отслеживаются продажи, чтобы не возникало дефицита именно этих моделей. Даже были разработаны специальные логистические цепочки, позволяющие нам быстро доставить товар в случае необходимости. Мы готовы к тому увеличению спроса, который возник сейчас, по сравнению с прошлым месяцем, - отметил Иван Сытник, управляющий регионом «Поволжье 3» компании «М.Видео». - В сети «М.Видео» и «Эльдорадо» в Ульяновской области 10 магазинов: по четыре в Ульяновске и по одному в Димитровграде. Необходимую приставку можно заказать на сайтах ритейлеров и забрать в ближайшем магазине.

Приемники DVB-T2 позволяют аналоговому телевизору принимать цифровой сигнал и улучшают качество картинки и звука. Большинство моделей приставок, доступных в «М.Видео» и «Эльдорадо», ловят и передают цифровой сигнал, позволяют воспроизводить видео, фото и аудио файлы с флешки, а также обладают функцией записи с ТВ на USB-устройство. Модели отличаются мощностью усилителя, дополнительными возможностями и комплектацией: например, встроенный дисплей с указанием времени или канала, кнопки управления, внешний/внутренний блок питания, HDMI-провод для подключения к телевизору. Чтобы не растеряться в магазине, опытные консультанты на месте помогут определиться с выбором оборудования, подскажут и покажут, как правильно подключить приставку и настроить ее.

Для справки

Спрос на приставки в России за девять месяцев 2018 увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена, наоборот, снизилась на 10% и составила 1130 рублей, за это время в России было куплено порядка 1,3 млн приставок.

Внимание, мошенники!

Как отмечает Светлана Опенышева, участились случаи мошенничества, когда молодые люди ходят по квартирам, кидают информационные листовки, что «только сегодня, только сейчас можно подключить определенные услуги и купить необходимое оборудование очень дешево». Важно знать, что можно позвонить по телефонам «горячей» линии и пригласить домой волонтеров, которые бесплатно помогут настроить приставку.

Полезная информация

Для вопросов связанных с работой волонтеров, возмещением затрат через социальную защиту, работает региональная «горячая» линия: 05, 88003504646 (звонок бесплатный)

Федеральный номер круглосуточной «горячей» линии: 88002202002 (звонок бесплатный)

Сайт, на котором размещена вся подробная информация по переходу с аналогового канала вещания на цифровой: смотрицифру.рф

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